Gorilla's leven territoriaal en gaan niet te diep in het leefgebied van andere groepen, omdat ze bang zijn dat er anders een gewelddadig conflict volgt. Dat concluderen Spaanse, Britse en Oostenrijkse onderzoekers nadat zij verschillende groepen westelijke laaglandgorilla's volgden voor meerdere maanden. De onderzoekers schrijven hun bevindingen in het vakblad Scientific Reports.

Altijd werd gedacht dat gorilla's juist niet territoriaal waren en alleen hun eigen groepen beschermen. Leefgebieden van verschillende groepen overlappen immers met elkaar en verschillende gorillagroepen zijn vrij tolerant tegen elkaar. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld chimpansees, die hard in de aanval gaan zodra rivalen hun gebieden betreden.

Echter viel het onderzoekers op dat verschillende gorillagroepen in een Congolees natuurgebied niet te dichtbij het centrum van elkaars leefgebieden kwamen. Ze komen ook niet te dichtbij plekken waar andere groepen diezelfde dag eerder zijn geweest

Daarmee lijken de apen te erkennen dat andere soortgenoten dat gebied controleren en vrezen ze dat als ze te ver gaan, ze gewelddadig worden terug gedwongen.

Westelijke laaglandgorilla's leven in dichte bosgebieden en zijn dus moeilijk te volgen. Wetenschappers besloten acht groepen te volgen met camera's op 36 verschillende plekken, in een natuurgebied van 60 vierkante kilometer. De dieren werden ongeveer 18 maanden geobserveerd.

Een gorilla kijkt in één van de wildcamera's van de wetenschappers. (Foto: SPAC Scientific Field Station Network, Ggmb/Germán Illera)