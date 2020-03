De eerste eikenprocessierupsen komen naar verwachting rond 6 april uit het ei, schrijft het Kennisplatform Eikenprocessierups donderdag in een bericht op Nature Today. Vanwege de hoge temperaturen in januari en februari is dit vroeger dan normaal.

Ook de gemiddelde temperatuur in maart is tot op heden erg zacht. De onderzoekers van het platform deden een steekproef waaruit blijkt dat de rupsen in de eitjes zich goed ontwikkelen.

"Ons verwachtingsmodel geeft momenteel 6 april aan als uitkomstdatum. Daarbij moet rekening gehouden worden met een onzekerheid van enkele dagen", aldus het kennisplatform. Vorig jaar kropen de eerste rupsen 9 april uit het ei.

De pasgeboren rupsen zullen het tijdens hun eerste levensdagen wel enige tijd zonder eikenbladeren moeten stellen. De eerste eikenblaadjes komen namelijk naar verwachting pas rond 11 april aan de bomen, schrijven de onderzoekers. Toch komen de rupsen hierdoor niet in levensgevaar zeggen zij, "jonge rupsen kunnen het namelijk geruime tijd in de boom uithouden zonder eten".

Ondanks de aanstaande geboortegolf hoeven mensen zich voorlopig geen zorgen te maken over jeukklachten. Als de rupsen uit hun eitjes kruipen, hebben ze nog geen brandharen. Die krijgen ze naar verwachting in de tweede helft van mei. Dan beginnen de beesten ook hun kenmerkende nesten te maken, aldus het kennisplatform.

Overigens heeft preventief verwijderen van de eitjes geen zin, legde directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) eerder uit aan NU.nl. Hoewel de eitjes al sinds het najaar als tikkende tijdbommetjes liggen te wachten in bomen, zijn ze met het blote oog amper zichtbaar.