De wolvenroedel die op het noordelijke deel van de Veluwe leeft, lijkt haar territorium uit te breiden. Dat meldt BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, woensdag.

BIJ12 trekt die conclusie omdat er in een groter gebied sporen, zoals uitwerpselen, worden gevonden.

In een deel van het uitgebreide leefgebied is afgelopen zomer onderzoek gedaan naar wolven. Daar werden toen nog geen sporen gevonden en in de maanden november 2019 tot en met januari van dit jaar dus wel.

In de lente van vorig jaar werden jonge wolven geboren op het noordelijke deel van de Veluwe en volgens BIJ12 blijkt uit onderzoek dat het niet ongebruikelijk is dat wolven dan hun leefgebied uitbreiden.

Wolven doen dit om "efficiënter te kunnen jagen op reeën, herten en wilde zwijnen".

Het is "waarschijnlijk" dat de roedel gezamenlijk jaagt op grotere hoefdieren. Dat beeld wordt bevestigd doordat op gedode edelherten DNA van meerdere wolven is gevonden.

Volwassen edelherten gedood door wolven

De wolven slaagden er zelfs in om volwassen edelherten - veel groter en zwaarder dan wolven - te doden. BIJ12 vermoedt dat dat komt doordat mannelijke edelherten na de bronstperiode uitgeput zijn. Ze verliezen dan 25 procent van hun gewicht.

In totaal zijn van november 2019 tot en met januari van dit jaar zes wolven gesignaleerd in Nederland. Vier daarvan zijn al langere tijd gevestigd op de Veluwe.

Bijna honderd schapen dood door wolf in noorden

Een van de andere wolven, een mannetje, zwierf door Friesland, Drenthe en Groningen en beet daar in totaal bijna honderd schapen dood.

Het is onduidelijk of het roofdier zich gaat vestigen in een van de provincies, omdat mannetjes zich doorgaans alleen vestigen als er al een vrouwtje in het gebied aanwezig is. Sporen van een vrouwtjeswolf ontbreken vooralsnog en daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

De zesde wolf viel in december schapen aan in Limburg en Noord-Brabant, maar later zijn sporen in België gevonden. Mogelijk vestigt de wolvin zich daar.