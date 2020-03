Twee zeldzame witte giraffen, een mannetje en een kalf, zijn vermoedelijk door stropers gedood in een Keniaans natuurreservaat, meldt het Hirola Conservation Programme (HCP) dinsdag. De dieren waren al enige tijd vermist, waarna onlangs twee karkassen werden ontdekt.

Vermoedelijk lagen de stoffelijke resten al vier maanden in het reservaat, meldt de Kenya Wildlife Service. De dienst werkt nauw samen met het beheer van het reservaat, het Ishaqbini Conservancy, om de zaak op te lossen. Lokale autoriteiten hebben nog geen zicht op mogelijke daders.

De witte giraffen werden in 2017 ontdekt, nadat omwonenden melding maakten bij het HCP. Het zou toen gaan om een moedergiraffe en haar kind. Een jaar eerder werd ook al een witte giraffe gezien in hetzelfde reservaat en twee maanden daarvoor zou er een zijn gespot in Tanzania.

De dieren hebben geen albinisme, maar leucisme. Dit betekent dat sommige lichaamsdelen van de dieren nog wel pigment produceren, terwijl dit bij albinisme helemaal niet het geval is. De giraffes hadden bijvoorbeeld erg opvallend gekleurde ogen.