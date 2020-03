Afval in zee ruikt als een feestmaal voor zeeschildpadden, waardoor de reptielen regelmatig vast komen te zitten in het puin. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Current Biology.

Zeeschildpadden worden regelmatig aangetroffen met onder meer plastic afval in hun lichaam of eraan vastgeplakt. Het belemmert hun gezondheid en vermogen om te zwemmen, wat leidt tot ziektes of aanspoelen op het strand.

Het was lange tijd onbekend waarom de schildpadden door afval werden aangetrokken. Mogelijk kwam het door het uiterlijk ervan en zouden de dieren plastic zakken bijvoorbeeld voor kwallen aanzien.

Nu blijkt dat dit afval lekker ruikt voor de schildpadden, waardoor zij denken dat zij op voedsel afzwemmen. Deze geur wordt veroorzaakt door algen en andere kleine organismen, die al na enkele dagen op het afval beginnen te groeien.

De wetenschappers maken zich ook zorgen om andere zeedieren. In de Grote Oceaan drijven grote 'eilanden' van afval. Als alle afvalhopen smakelijk ruiken, trekken ze mogelijk veel schildpadden, andere zeedieren en vogels aan.

De schildpadden werden in verschillende sessies blootgesteld aan voedsel, schoon plastic, plastic uit de oceaan of alleen water. Schoon plastic en water zorgden niet voor een reactie. Zowel bij het voedsel als bij het plastic uit de oceaan toonden de schildpadden interesse in de mogelijke maaltijd.

Een van de onderzochte schildpadden in een speciaal aquarium. (Foto: Joseph Pfaller)