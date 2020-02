Er bestaan niet één, maar twee soorten rode panda's, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd is in Sciencemag. Volgens de onderzoekers kan deze ontdekking bijdragen aan een beter fokprogramma voor de bedreigde dieren.

Voor het onderzoek is het DNA van 64 verschillende rode panda's getest. Hieruit bleek dat de variant die in China voorkomt zo erg verschilt van de rode panda's in de Himalayaregio, dat het een andere soort betreft.

Niet alleen in DNA, maar ook in uiterlijk zijn verschillen te zien. De rode panda in de Himalayaregio heeft meer witte vacht in zijn gezicht en de rode vacht is minder fel van kleur. Ook heeft de schedel van de dieren een andere vorm.

Dat het om twee verschillende soorten blijkt te gaan, kan bijdragen aan een beter fokprogramma. Door de twee soorten niet meer met elkaar te kruizen, blijven de unieke genetische kenmerken van de dieren beter in stand.

Volgens experts leven er op het moment nog zo'n 10.000 rode panda's in het wild. Chinese rode panda's zijn naast China te vinden in het noorden van Myanmar. Rode panda's die uit de Himalaya afkomstig zijn, zijn te vinden in Nepal, India, Bhutan en de provincie Zuid-Tibet in China.

Rode panda's worden bedreigd door ontbossing.