IJsberen doden en eten elkaar steeds vaker op doordat hun leefgebied ernstig verkleind wordt door smeltend poolijs en menselijke activiteit, blijkt volgens AFP uit Russisch onderzoek.

"Kannibalisme onder ijsberen bestond al, maar zulke gevallen waren zeldzaam. Nu zien we dit steeds vaker gebeuren", zegt onderzoeker Ilya Mordvintsev van het Severtsov Institute of Ecology and Evolution.

Volgens hem hebben de ijsberen te kampen met een tekort aan voedsel. In sommige gevallen vallen grote mannetjes dan bijvoorbeeld vrouwelijke soortgenoten en hun welpjes aan.

Normaal was het jaaggebied van de ijsbeer in de winter bevroren. Door klimaatverandering vriezen hele delen van de Barentszzee en de Noordelijke IJszee 's winters niet meer dicht. Voor ijsberen is het daardoor lastiger om voedsel te vinden. Ook is de Barentszzee deze winter een drukke route voor schepen, die onder meer aardgas vervoeren.

Russische wetenschappers zien bovendien dat het deze winter abnormaal warm is op het eiland Spitsbergen. "Er waren geen ijsschotsen en er viel weinig sneeuw", zeggen zij. De onderzoekers registreren bovendien steeds meer ijsberen die hun traditionele jachtterreinen verlaten als gevolg van het smeltende ijs.

Steeds meer ontmoetingen tussen mens en ijsbeer

In de afgelopen 25 jaar is het ijs in het noordpoolgebied met circa 40 procent afgenomen. De Russen voorspellen dat ijsberen over een tijdje niet meer op het zeeijs zullen jagen en hun leefgebied zullen beperken tot kustgedeelten en hooggelegen gebieden.

De toegenomen kannibalismewaarnemingen zijn wellicht ook het gevolg van het feit dat steeds meer mensen in het noordpoolgebied werken en dergelijk gedrag melden, zegt Mordvintsev. "Nu krijgen we niet alleen informatie van wetenschappers, maar ook van het groeiende aantal werknemers in de olie-industrie en van defensiemedewerkers."

Ook komen hongerige ijsberen steeds vaker in de buurt van mensen. Zo plunderen de dieren geregeld vuilnisstortplaatsen en dringen zij huizen van Russen die in het Arctisch gebied wonen binnen.