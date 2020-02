Een zoon en zijn vader hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) snavels en veren van tientallen papegaaien geverfd om ze op andere soorten te doen laten lijken. Justitie eiste een jaar tegen de zoon en een werkstraf tegen de vader voor het medeplegen. De twee zouden meer dan vijftig jaar ervaring hebben in de vogelhandel.

Volgens het OM worden tientallen zendingen onderzocht. De papegaaiachtigen werden onder meer geëxporteerd met valse documenten. Bij sommige vogels waren de vleugels groen geverfd en de snavels zwart, om de beesten zo op een andere soort papegaaien te laten lijken en ze te kunnen exporteren.

De zoon, de hoofdverdachte in het onderzoek, stond dinsdag terecht voor het overtreden van veterinaire regels, valsheid in geschrifte, illegale export van en handel in papegaaien en oplichting.

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bijvoorbeeld gebleken dat er valse gezondheidsdocumenten zijn gemaakt. Hierin stond dat alle vogels niet aan de papegaaienziekte lijden, terwijl geen enkel beest was onderzocht door een dierenarts.

Naast de gevangenisstraf die het OM tegen de hoofdverdachte heeft geëist, zijn een boete van 20.000 euro en een voorwaardelijke sluiting van het bedrijf onderdeel van de strafeis.