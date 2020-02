Een jonge otter is in de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland gezien terwijl het dier een vermoedelijk stuk plastic zwerfafval om zijn nek heeft zitten. Dat blijkt vrijdag uit beelden door een wildcamera van Natuurmonumenten.

Op beelden is te zien hoe de otter door het gebied loopt met een strakke ring om zijn nek. Naar schatting is het dier tien maanden oud en kan het dus nog groeien.

Als dit gebeurt, kan de band gaan irriteren of infecties veroorzaken. Mogelijk kan het ook de luchtpijp van het dier afknellen.

De boswachter heeft hulp ingeschakeld van een otterexpert, in de hoop dat ze het dier samen kunnen vangen om de ring te verwijderen.

De kans van slagen hiervan is echter klein aangezien otters schuwe dieren zijn. In de Nieuwkoopse Plassen leven zes of zeven otters en de plaatselijke boswachter heeft er nog nooit eentje levend gezien. De boswachter blijft de camerabeelden in de gaten houden om te zien of het dier nog leeft.