Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaat de maaltijd van de doktersvissen vervangen door voer met alleen nog plantaardige ingrediënten die uit de zee komen, meldt de dierentuin woensdag. Voorheen kregen de vissen nog voer met soms dierlijke producten of met plantaardige ingrediënten die van land komen.

Plantetende vissen zoals dokters- en argusvissen 'grazen' algen die op stenen groeien. In dierentuinen kan het echter voorkomen dat de dieren voedsel krijgen dat niet in hun normale dieet zit. Zo is veel voer gemaakt van vismeel ofwel vermalen vis. Andere varianten van vissenvoer bevatten gewassen die op land zijn geteeld, zoals maïs en soja.

Deze eetgewoonte kan mogelijk ziektes bij vissen veroorzaken, zoals de erosie van de huid van het dier. Daarom is de dierentuin begonnen met de ontwikkeling van vissenvoer dat volledig is gemaakt van planten uit de zee.

Om te zorgen dat de doktersvissen kunnen blijven 'grazen', wordt het voer 'vastgeplakt' aan koralen in het aquarium. Dit gebeurde voorheen met gelatine van dieren, maar dit zal vervangen worden door een middel gemaakt van zeewier.