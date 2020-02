Het Amerikaanse themapark SeaWorld stopt met het rijden en staan bovenop dolfijnen door dolfijnentrainers tijdens shows.

Daarmee gaat het themapark in op een voorstel dat in december was ingediend door dierenrechtenorganisatie PETA, een van de aandeelhouders van SeaWorld. PETA had SeaWorld specifiek gevraagd om niet meer op ruggen van dolfijnen te rijden en om niet meer op de gezichten van de zoogdieren te staan.

Het besluit om met dergelijke stunts te stoppen, is bekendgemaakt in een brief die eerder deze maand was verstuurd door een advocaat van SeaWorld, meldt de Los Angeles Times.

SeaWorld verklaart dat het per direct stopt met het op de rug rijden van dolfijnen en dat het de komende maanden gefaseerd gaat stoppen met het staan op de neuzen van dolfijnen. Desondanks laat het attractiepark weten dat het er nog steeds van overtuigd is dat de acts "op geen enkele wijze schadelijk zijn voor de dieren".

PETA claimt juist dat de stunts schadelijk zijn voor de onderkaken van de dolfijnen, "die zeer gevoelig en cruciaal zijn voor hun gehoor". Uit een eerder rapport van PETA zou ook blijken dat dolfijnen in drie parken van SeaWorld open wonden hadden en littekens hadden op hun lichamen.

SeaWorld stopte eerder al met omstreden orkashows

PETA bezit sinds december 163 aandelen van SeaWorld. De organisatie deed dit om meer inspraak te krijgen in het beleid van SeaWorld met als uiteindelijke doel om het dolfijnrijden af te schaffen.

Het is niet de eerste keer dat het park buigt voor de kritiek van dierenactivisten. Zo stopte SeaWorld in 2015 met orkashows.