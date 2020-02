De politie heeft vrijdag in tien verschillende containers in Tilburg lichamen van dode katten gevonden. De dieren hadden letsel aan hun kop en zijn gedumpt in vuilniszakken.

De politiewoordvoerder vertelt aan NU.nl dat elke kat in een andere container was verstopt. De dieren zijn waarschijnlijk ingevroren geweest.

De buurt verzamelt de kliko's op één locatie op straat. Uit onderzoek is al gebleken dat de dumping in de nacht van donderdag op vrijdag moet hebben plaatsgevonden.

Het is niet bekend of huisdieren uit de buurt vermist zijn. De politie is dringend op zoek naar mensen die camerabeelden hebben of mogelijk getuige zijn geweest van het dumpen van de dieren.