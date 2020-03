Ouwehands Dierenpark meldt woensdag dat nog niet bekend is of reuzenpanda Wu Wen drachtig is. Het vrouwtje paarde in januari voor het eerst met het mannetje Xing Ya, maar het is op dit moment nog niet duidelijk of dat een succes was.

Bij reuzenpanda's is het volgens Ouwehands Dierenpark extra ingewikkeld om vast te stellen of ze drachtig zijn of niet. Dit komt doordat er sprake kan zijn van een zogeheten uitgestelde dracht, zegt algemeen directeur Robin de Lange.

Normaal zijn dieren kort na een paring drachtig, maar een panda kan de innesteling van bevruchte eicellen maandenlang uitstellen. De draagtijd ligt gemiddeld tussen de drie en vijf maanden. De maximale draagtijd is één jaar, aldus de dierentuin in Rhenen.

Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van zogeheten schijndracht. "Met een echo kan je zekerheid krijgen, maar het maken van een echo is een hele klus", vertelt De Lange. "Embryo's van panda's zijn heel klein, dus die kan je misschien pas drie of vier weken voor de bevalling goed zien."

Voorbereidingen voor eventuele bevalling

Hoewel nu nog niet te zeggen is of de paring afgelopen januari succesvol was, bereidt de dierentuin zich voor de zekerheid voor op een eventuele bevalling. Zo komt er een kraamkamer, wordt het verblijf aangepast en komen er camera's.

Sinds de paring monitoren Wu Wens verzorgers regelmatig de hormonen in haar urine. Ook houden ze haar gedrag in de gaten. De verzorgers krijgen hulp van experts in China, naar wie ze veel filmpjes van Wu Wens gedrag doorsturen.

Panda's geleend van China

Ouwehands Dierenpark mag volgens de leenafspraken met China in Nederland geboren panda's vier jaar houden. Daarna moeten ze terug naar het Aziatische land, dat een fokprogramma heeft opgezet om de populatie gezond te houden.

De Chinese autoriteiten lenen de zeldzame dieren, die alleen in China in het wild voorkomen, alleen uit aan een kleine selectie bevriende landen. Naast Nederland gaat het onder meer om Duitsland. In de dierentuin van Berlijn zijn in het afgelopen najaar twee reuzenpanda's geboren.

Wu Wen en Xing Ya kwamen in 2017 in Nederland aan voor een verblijf van maximaal vijftien jaar. Een jaar later werd een eerste paringspoging gedaan, maar dit mislukte omdat Xing Ya nog te speels was. De tweede poging volgde pas begin dit jaar omdat reuzenpanda's maar een paar dagen per jaar vruchtbaar zijn.