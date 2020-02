Teken zijn vanwege het zachte winterweer nu al actief, meldt het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) woensdag. Normaal gesproken worden de dieren pas in de loop van maart actief.

Volgens het KAD zorgen de hoge buitentemperaturen in combinatie met de zon ervoor dat teken of nimfen nu al tevoorschijn komen. De hoogste aantallen teken worden altijd waargenomen in de periode van april tot en met september.

Teken voeden zich met het bloed van zoogdieren, vogels en reptielen. Ook de mens kan een zogeheten gastheer voor teken zijn. De dieren kunnen uren of dagen ongemerkt op de huid van hun gastheer zitten en zich volzuigen met bloed.

Meestal zijn tekenbeten onschuldig, maar in sommige gevallen kan de spinachtige de ziekte van Lyme overdragen. Het advies is om teken daarom zo snel mogelijk te verwijderen.

De geleedpotige parasieten komen in het hele land voor in bossen, duinen en heidegebieden. Ze verschansen zich het liefst in hoog gras en tussen bladeren.