Een zeldzame salamander van de soort Proteus anguinus, ook wel olm genoemd, zit al zeven jaar op dezelfde plek in een grot in Bosnië en Herzegovina. Dat blijkt uit onderzoek door Britse en Hongaarse onderzoekers.

Wetenschappers hadden negentien salamanders een bewegingssensor gegeven en zagen zo dat het dier al 2.563 dagen niet van zijn plaats was geweest.

De gemiddelde afstand die de negentien amfibieën aflegden in zeven jaar en twee weken tijd bedroeg ongeveer 10 meter. De actiefste olm bewoog 38 meter in 230 dagen tijd.

Het dier kan tot honderd jaar oud worden en is bestendig tegen verhongering en lage zuurstofgehaltes in water. Het is dus opgewassen tegen een weinig bewogen leven, maar wat het daar precies aan heeft, weten onderzoekers niet.

Mogelijk spaart de salamander zijn energie omdat hij weinig voedsel tot zijn beschikking heeft en maar eens in de 12,5 jaar kan voortplanten.

Sensoren handmatig aangebracht door duikers

Voor het onderzoek, gepubliceerd in Journal of Zoology, werden de olmen jarenlang in de gaten gehouden. Tussen de waarnemingen zaten steeds meer dan honderd dagen. De sensoren moesten handmatig door duikers worden aangebracht.

De olm is het grootste gewervelde dier dat zijn hele leven doorbrengt in donkere delen van grotten. De amfibiesoort leeft in de kustgebieden van de Balkan.