Een populatie van de Gallische wandelende tak (Clonopsis gallica) is ontdekt in Nederland, zo meldt EIS Kenniscentrum vrijdag aan Nature Today. Deze soort komt eigenlijk alleen voor in het midden en westen van Frankrijk.

Hoe het insect in Nederland is beland, is niet bekend. De "verrassende" komst wordt door het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelde dieren vooralsnog als een natuurlijk fenomeen beschouwd.

Mogelijk zijn eitjes van de Gallische wandelende tak door insectenetende trekvogels, die door klimaatverandering een groter leefgebied hebben, meegenomen naar Nederland. Als de vogels de eitjes uitpoepen, kan een deel alsnog uitkomen.

Ook bestaat de kans dat de Gallische wandelende tak, die ook als huisdier wordt gehouden, is uitgezet of ontsnapt. Een ander scenario is dat er eitjes zijn meegekomen bij de import van planten. Doordat de Gallische wandelende tak zich ongeslachtelijk voortplant, kan één exemplaar zelfstandig een gehele populatie creëren.

Waar de populatie in Nederland is gevonden, is niet bekendgemaakt. Het gaat volgens het kenniscentrum om "een natuurgebied dat lijkt op leefgebieden elders in Europa". Er wordt met de terreinbeheerders bekeken hoe de Gallische wandelende tak beschermd kan worden.