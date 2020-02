In slechts 0,3 procent van de ruim driehonderd onderzochte wolvendrollen zijn restanten van vee gevonden, blijkt uit recent gepubliceerd Duits onderzoek, meldt Wolven in Nederland aan NU.nl. Het overgrote deel van het menu van wolven bestaat uit wild, zoals reeën, edelherten en wilde zwijnen.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door onder meer de universiteit voor diergeneeskunde in Hannover, werden ruim driehonderd drollen van wolven in de Duitse deelstaat Nedersaksen onderzocht. De uitwerpselen werden verzameld in de periode 2013 tot en met 2017.

Sinds enkele jaren wordt de wolf ook weer in Nederland gesignaleerd. Schapenhouders maken zich daardoor zorgen over hun vee.

Vanaf maart 2015 zijn bijna 250 schapen door wolven doodgebeten. Het merendeel daarvan was op dat moment niet in een Nederlands natuurgebied gevestigd.

Dat komt volgens Hugh Jansman, wolvenonderzoeker van Wageningen University & Research (WUR), overeen met hoe zwervende wolven zich gedragen. "Zwervende wolven zijn op doortrek en eten bovengemiddeld meer vee dan gevestigde wolven", legt Jansman uit.

"Ze staan voor het eerst op eigen poten en je kan ze vergelijken met studenten die voor het eerst op kamers gaan en veel fastfood eten."

Herten bovenaan het menu van wolven

In 47,9 procent van de in Nedersaksen onderzochte uitwerpselen werden restanten van reeën gevonden. In een derde van de wolvendrollen kwamen wilde zwijnen voor, evenals andere hertensoorten.

Ook hazen, konijnen en andere kleinere zoogdieren namen ruim 10 procent van de spijsvertering van de wolf in en zelfs vogels en vruchten werden door het roofdier meer gegeten dan vee.

In Nederland leven vijf wolven

In december bleek dat er op dit moment minstens vijf wolven in Nederland leven. Vier daarvan zijn gevestigd op de Veluwe.

Jansman twijfelt er niet aan dat er voor die wolven genoeg wild beschikbaar is. "We schieten 70 procent van onze zwijnen en 50 procent van onze edelherten. De aanwas is zoveel groter dan wat een wolf kan eten."