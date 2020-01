Een recordaantal tuinvogeltellers zag afgelopen weekend vooral fors meer pimpelmezen. De vogel met het blauwe 'petje' eindigde op de derde plek tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, twee plaatsen hoger ten opzichte van vorig jaar.

De oude vertrouwde huismus kwam opnieuw het meest voor in Nederlandse voor- en achtertuinen, wederom gevolgd door de koolmees. De vink moest drie plaatsen inleveren en daalde van plek drie naar zes. Daarnaast waren er meer kauwen en minder merels te zien.

Aan de Nationale Tuinvogeltelling deden ruim 90.000 deelnemers mee. Dat waren er ongeveer tienduizend meer dan vorig jaar. Samen zagen zij ruim anderhalf miljoen vogels.

Top tien tuinvogels (tussen haakjes de notering ten opzichte van vorig jaar) 1. Huismus (0)

2. Koolmees (0)

3. Pimpelmees (+2)

4. Kauw (+2)

5. Merel (-1)

6. Vink (-3)

7. Turkse tortel (0)

8. Houtduif (0)

9. Roodborst (0)

10. Ekster (0)

Pimpelmees maakte goed broedseizoen door

Gemiddeld zaten er drie pimpelmezen in een tuin, terwijl dat er voorgaande jaren gemiddeld twee of drie waren. Volgens Vogelbescherming Nederland komt de stijging doordat de mezen een goed broedseizoen doormaakten in Oost-Europa, maar vanwege een gebrek aan voedsel in dat gebied besloten om in Nederland overwinteren.

Vorig jaar waren er een stuk meer vinken te zien, omdat zij door de sneeuw naar tuinen werden gedreven. Deze winter verkiezen zij weer vaker het bos boven de stedelijke bebouwing. De populatie merels is ondanks de daling nagenoeg stabiel gebleven, maar is nog steeds niet helemaal gevrijwaard van het usutuvirus, aldus de Vogelbescherming.

Tot slot waren er door het zachte winterweer meer tjiftjafs en zwartkoppen te bewonderen. Normaal vliegen die 's winters naar het zuiden.