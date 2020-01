De bosbranden en droogte in Australië hebben mogelijk dramatische gevolgen voor het vogelbekdier. Het enige zoogdier met een snavel komt alleen voor in Australië en beweegt zich voort in ondiepe meertjes en kreekjes. Maar veel van deze habitats zijn uitgedroogd door de branden.

Ook doen zich door de klimaatveranderingen steeds vaker periodes van extreme droogte voor in het oosten van Australië, de enige plek ter wereld waar het vogelbekdier voorkomt.

Al deze factoren zorgen ervoor dat het unieke dier serieus met uitsterven wordt bedreigd, waarschuwen wetenschappers in een publicatie in het blad Biological Conservation waar de wetenschapssite EurekAlert! over schrijft.

Het aantal vogelbekdieren is al gehalveerd ten opzichte van het aantal dat leefde toen Australië eind achttiende eeuw werd gekoloniseerd. De dieren kunnen zich, door alle droogte en de branden, momenteel ook niet rustig voortplanten.

'De situatie is net zo prangend als met de koala rond 1930'

Daarnaast beletten dammen die door mensen zijn gebouwd de migratie van dieren naar veiliger gebied. Ook sterven er dieren door materialen van vissers en vallen voor schaaldieren in het water.

De wetenschappers maken een vergelijking met de koalabeer, die begin twintigste eeuw ook met uitsterven werd bedreigd. Honderdduizenden exemplaren werden door mensen neergeschoten; rond 1930 waren er nog maar zo'n duizend exemplaren over. Sindsdien zijn natuurbeschermers erin geslaagd de populatie van koala's weer te doen toenemen.

Het onderzoek naar de overlevingskansen van het vogelbekdier is uitgevoerd door de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales. "Het beschermen van deze diersoort moet hoog op de prioriteitenlijst van de overheid komen te staan", stelt hoofdonderzoeker Gilad Bino.