De Chinese reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya hebben zaterdag voor het eerst gepaard, waar naartoe werd gewerkt sinds ze in 2017 uit China zijn overgekomen. Dat meldt de dierentuin maandag.

Dat de twee dieren eindelijk intiem worden, is een bijzonder moment voor de dierentuin. Panda's zijn maar een paar dagen per jaar vruchtbaar en daarnaast is het moeilijk om de dieren samen te krijgen.

Verzorgers bereidden de dieren voor op hun ontmoeting door urine van de ene panda in het verblijf van de andere te verspreidden. Ook kreeg het mannetje, Xing Ya, geluidsopnames te horen van pandamannetjes in de paartijd en werd hij getraind om op zijn achterpoten te kunnen staan, om te verzekeren dat hij zijn taak goed kon uitvoeren.

Uit onderzoek op de hormonen van Wu Wen, het vrouwtje, werd geconcludeerd dat ze in haar vruchtbare periode zat. Verzorgers moesten daarom dag en nacht werken om de panda's samen te brengen in een apart verblijf. Ze kregen hierbij advies van experts van de China Conservation and Research Center for the Giant Panda.

Nieuwe onderzoeken op de urine van Wu Wen moeten nu aanduiden of de paring succesvol is en het vrouwtje zwanger is.

Panda's in 2015 geschonken aan Nederland

Wu Wen en Xing Ya werden in oktober 2015 symbolisch aan Nederland geschonken door China. In 2017 kwamen ze aan voor een verblijf van maximaal vijftien jaar. Een eerdere poging in 2018 om de dieren te laten paren, mocht niet baten omdat ze nog te jong waren.

Als het paar een jong krijgt, mag Rhenen het vier jaar houden. Reuzenpanda's zijn ernstig bedreigd en alleen in China leven ze nog in het wild. De meest recente telling wijst op nog 1.864 wilde reuzenpanda's. Door de dieren te fokken hopen onderzoekers om de populatie nog gezond en levend te houden.