De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie hebben vrijdag 3 januari 58 katten uit een zwaar vervuilde woning in Katwijk gehaald, meldt de Dierenbescherming donderdag. De bewoner krijgt hulp, maar ook een proces-verbaal. De woning zal worden schoongemaakt.

Een inspecteur en een wijkagent reageerden op een melding die bij landelijk meldpunt 144 werd ingediend. De bewoner van het huis zei in eerste instantie dat er twintig katten in de woning zaten. Een eerste inschatting duidde op het dubbele hiervan en uiteindelijk bleken er bijna zestig katten in de woning te verblijven.

Toen de inspecteur en de agent binnenkwamen, roken zij meteen een sterke ammoniakgeur. Daarna zagen zij dat de vloer lag bezaaid met uitwerpselen en urine, waarnaast voedsel was geplaatst. Op videobeelden is te zien dat er ook veel dozen voer op de grond stonden.

Ongeveer de helft van de katten is te mager en alle langharige katten hadden slecht verzorgde vachten. De kittens in de woning waren te klein, waarschijnlijk doordat ze te weinig of slechte voeding hadden gekregen.

Ook vogel en hond in woning aangetroffen

De bewoner had ook een vogel en een hond in huis. De vogel zelf zag er goed uit, maar de kooi was smerig. De hond had oorpijn en huidproblemen. De vogel mag blijven, onder de voorwaarde dat de kooi wordt schoongemaakt. De bewoner moet de hond binnen een week naar de dierenarts brengen.

Er zal worden gecontroleerd of de bewoner zich aan de voorwaarden houdt. De gemeente en de woningbouwvereniging zullen de woning gaan schoonmaken en de politie zal hulp voor de eigenaar zoeken.