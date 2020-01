Een weginspecteur van Rijkswaterstaat heeft vrijdagochtend een sinds Oudejaarsavond vermiste hond van de A73 bij Maasbracht (Limburg) gehaald. Het dier, genaamd Filou, is kort daarna herenigd met zijn dolgelukkige eigenaren.

De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat ontving vrijdagmorgen een melding dat een zwart-witte hond in tegengestelde richting langs de snelweg liep, vertelt een woordvoerder. Omdat het dier zich moeilijk liet vangen, moesten er twee medewerkers van Rijkswaterstaat aan te pas komen om Filou in veiligheid te brengen. Dat lukte uiteindelijk op de afrit Maasbracht.

Op dat moment reed er toevallig een vrouw voorbij, die zei dat ze wist van wie de hond was. Weginspecteur Ron bracht het dier vervolgens naar het Limburgse dorp, waar Filou even later werd opgehaald door zijn baasjes.

De negenjarige Filou was op Oudejaarsavond rond 22.00 uur op de vlucht geslagen, nadat hij tijdens het uitlaten schrok van een knallend stuk vuurwerk. Het gezin van de hond, dat zelf in Duitsland woont maar Oud en Nieuw bij familie in Maasbracht vierde, zocht vervolgens uren tevergeefs naar de hond.

Wanhopige eigenaar plaatste diverse Facebook-oproepjes

De vrouwelijke eigenaar van Filou plaatste diverse oproepjes op Facebook, waarin ze mensen vroeg om uit te kijken naar haar geliefde huisdier. Met behulp van speurhonden werd wel al een spoor gevonden, maar de hond zelf, een kruising tussen een golden retriever en een labrador, liet zich niet zien.

Vrijdagmorgen ontvingen de eigenaren van Filou het goede nieuws dat hun hond was gevonden. Het dier blijkt gezond, maar ook doodmoe. "We laten hem even tot rust komen en laten hem dan helemaal checken bij de dierenarts. Wij willen iedereen die ons geholpen heeft uit heel ons hart bedanken", schrijft de opgeluchte eigenaresse op Facebook.