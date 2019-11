De Australische koala die vorige week werd gered uit een vlammenzee is alsnog overleden. Het dierenziekenhuis waarin hij de afgelopen tijd werd verzorgd, zegt dinsdag dat de brandwonden van Ellenborough Lewis helaas niet genazen.

Daarom moesten zijn verzorgers in het Port Macquarie Koala Hospital ervoor kiezen om het dier uit zijn lijden te verlossen.

Het dier haalde de internationale media nadat op beelden te zien was hoe een vrouw hem uit de brand redde door hem met water te overgieten en in een kledingstuk te wikkelen. Lewis had meerdere brandwonden aan zijn lichaam opgelopen.

De vrouw, Toni Doherty, mocht na haar reddingsactie nog op bezoek bij de koala, die ze had vernoemd naar haar kleinkind. Een crowdfundingactie voor het Port Macquarie Koala Hospital heeft inmiddels al ruim 1,6 miljoen Australische dollar (bijna 1 miljoen euro) opgeleverd.

Koala's, die in bomen leven, lijden onder de bosbranden die in Australië woeden. De brandweer zegt dat er nog weken nodig zijn om de situatie onder controle te krijgen. Er zijn zeker honderden koala's om het leven gekomen.