's Werelds oudste in gevangenschap levende zuidelijke witte neushoorn is overleden. Sana, zoals het dier werd genoemd, stierf donderdag op 55-jarige leeftijd in een dierentuin in de Franse stad Nantes, meldt persbureau AFP.

Volgens de dierentuin had Sana "een sterk karakter en was zij iemand die de regels bepaalde". Haar verzorgers laten weten "diep geraakt" te zijn door haar dood.

Sana werd in 1964 geboren in het Zuid-Afrikaanse natuurreservaat Umfolozi. De witte neushoorn verhuisde zeven jaar later naar Duitsland waar ze in verschillende dierentuinen woonde. In 1993 werd ze overbracht naar de destijds net geopende dierentuin in Nantes, waar ze de laatste 26 jaar van haar leven doorbracht.

Volgens de dierentuin werd Sana in de laatste fase van haar leven speciaal verzorgd. Zo was het dier niet meer in staat om in de modder te rollen, iets wat neushoorns doen om hun lichaamstemperatuur onder controle te houden, zonneverbranding tegen te gaan en bijtende insecten tegen te houden. Om die reden smeerden verzorgers haar elke week in met groene klei.

De levensverwachting van witte neushoorns in het wild is ongeveer vijftig jaar.

Noordelijke witte neushoorns met uitsterven bedreigd

Witte neushoorns zijn verdeeld in twee ondersoorten: de zuidelijke en de noordelijke. Van de zuidelijke variant zijn er nog ruim 20.000 neushoorns over. Van nature komen de dieren voor in Zuid-Afrika, Botswana, Kenia, Namibië, Eswatini (voorheen bekend als Swaziland), Zambia, Zimbabwe en Oeganda. Volwassen exemplaren wegen tussen de 1,8 en 2,5 ton.

De noordelijke witte neushoorn wordt ernstig met uitsterven bedreigd. Het is zelfs zo dramatisch dat de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn in maart 2018 overleed en er nog slechts twee vrouwtjes over zijn van de neushoornsoort.

In september slaagden wetenschappers erin twee embryo's te maken van de eicellen van deze vrouwtjes en de spermacellen van overleden mannetjes. De embryo's zijn opgeslagen in vloeibaar stikstof, om ze later in te brengen bij een surrogaatmoeder.