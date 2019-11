Oude Egyptenaren fokten niet op grote schaal ibissen om deze te offeren, blijkt uit een studie van historici van de Griffith University in Australië. Als ze vogels nodig hadden, werden deze vermoedelijk vooral in het wild gevangen.

Dat schrijven zij in een artikel dat woensdagavond op de website van wetenschappelijk tijdschrift Plos One is geplaatst.

In oude Egyptische catacomben zijn opvallend veel gemummificeerde restanten van de dieren gevonden. Zij werden doorgaans geofferd voor Thoth, de god van de maan en de wijsheid.

Het was echter tot nu toe een vraagteken voor wetenschappers hoe het kon dat er zo extreem veel ibissen konden worden geofferd. In de laatste paar eeuw voor Christus werden in flinke catacomben soms een miljoen gemummificeerde vogels neergelegd.

Wetenschappers namen nog nooit DNA oude ibis onder loep

De Australische archeologen hebben DNA verzameld van veertig ibismummies uit zes verschillende catacomben uit de vierde eeuw voor Christus. Het blijkt dat het DNA van de dieren weinig overeenkomsten met elkaar had. Als de dieren centraal werden gefokt voor de offers, zou dat wel het geval zijn geweest.

Het is voor het eerst dat wetenschappers het DNA van dode heilige ibissen onder de loep hebben genomen.