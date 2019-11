Een dwerghert waarvan wetenschappers dachten dat het al bijna dertig jaar was uitgestorven, is in Vietnam gespot op camerabeelden, blijkt uit een studie die maandag is gepubliceerd in Nature Ecology & Evolution.

Het zou gaan om de zogenoemde Tragulus versicolor, een dier dat vrijwel net zo groot is als een huiskat. Wetenschappers dachten dat het dier was verdwenen door toedoen van luipaarden, wilde honden en pythons.

Een onderzoeksteam kwam het dwerghert op het spoor nadat de lokale bevolking van de drie Vietnamese provincies waarin het dier rond 1990 voor het laatst was gespot, was ondervraagd.

In diezelfde omgeving zijn vervolgens camera's met bewegingssensoren geplaatst, die vijf maanden lang in de gaten werden gehouden. Aanvankelijk werd het dier op 72 verschillende tijdstippen vastgelegd, maar na het plaatsen van meer camera's in de directe omgeving werd dat aantal naar boven bijgesteld: 208. Het is niet duidelijk om hoeveel verschillende dwergherten het gaat.

De onderzoekers eisen dat er actie wordt ondernomen om de populatie te beschermen. Zo zou er niet meer gejaagd mogen worden met strikken, die volgens hen hebben bijgedragen aan de precaire situatie van het dwerghert.