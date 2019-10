Ongeveer een kwart van alle varkens in de wereld sterft naar verwachting aan de Afrikaanse varkenspest, zei de president van de Wereldorganisatie voor diergezondheid donderdag tijdens een persconferentie in het Australische Sydney, meldt persbureau AP.

Volgens president Mark Schipp van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (ook OIE genoemd) worstelen de autoriteiten met de complexe ziekte, "die zich door globalisering snel kan verspreiden".

Een sterke daling van het aantal varkens leidt mogelijk tot voedseltekorten en hoge prijzen voor varkensvlees, stelt hij. Ook kunnen er volgens Schipp tekorten aan medicijnen ontstaan. Zo worden in bepaalde bloedverdunners varkensproducten verwerkt.

De OIE-president denkt niet dat de soort verloren zal gaan, maar het is volgens hem "de grootste bedreiging voor de varkenshouderij die we ooit hebben gezien". Op dit moment leven ruim 767 miljoen varkens op aarde.

China ruimde 1,2 miljoen varkens

De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor varkens. De ziekte veroorzaakt interne bloedingen en er is geen behandeling of vaccin tegen. De besmette dieren worden veelal geruimd.

In augustus vorig jaar bereikte het virus China, waar de helft van alle varkens ter wereld zich bevinden. Het Aziatische land zag zich genoodzaakt om ruim 1,2 miljoen varkens te ruimen, die besmet waren met de Afrikaanse varkenspest.

Als gevolg van de ruimingen is de prijs van varkensvlees in China bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. In het land wordt twee derde van al het varkensvlees in de wereld geproduceerd en geconsumeerd.

Ook in Mongolië, Zuid- en Noord-Korea, Cambodja, Thailand en Oost-Timor brak de varkenspest uit. In die landen ontstonden tekorten aan vlees en producten met varkenseiwit.

Virus ook opgedoken in België

De ziekte komt oorspronkelijk uit Afrika, maar komt sinds 2007 ook voor in de Kaukasus, Rusland en Oekraïne. Sinds 2014 komt de Afrikaanse varkenspest voor in meerdere EU-landen. Afgelopen jaar verschenen de eerste meldingen uit België. Honderden wilde zwijnen raakten daar besmet.

De varkenspest is tot op heden niet in Nederland opgedoken. De kans dat dit wel gebeurt, is volgens de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) "uitermate klein", al kan dit nooit voor de volle 100 procent uitgesloten worden.

"Vergelijk het maar met het winnen van een hoofdprijs in de Staatsloterij", aldus de WUR. "Mocht er echter één varken of wild zwijn in Nederland besmet raken, dan zijn de consequenties enorm."