Op de Waddendijk in Texel is dinsdag een zieke albinozeehond aangetroffen. Het pigmentloze dier is overgebracht naar natuurcentrum Ecomare. Het is voor het eerst dat de zeehondenopvang een albinozeehond binnen krijgt.

De zeehond, een mannetje van drie tot vier maanden oud, heeft een lichte vacht en rode ogen. Volgens Ecomare wijzen deze kenmerken op albinisme.

Het dier heeft een longworminfectie en is daardoor erg ziek. Ook heeft de zeehond allemaal wondjes op zijn lichaam. Daarnaast lijkt hij geen of weinig zicht te hebben. Volgens Ecomare komen oogafwijkingen vaak voor bij albinisme. De zeehondenopvang gaat onderzoeken of de zeerob helemaal blind is of toch iets kan zien.

De zeehond weegt 16,8 kilogram. "Een redelijk gewicht voor een dier dat zo ziek binnenkomt", aldus het natuurcentrum. Een dierenarts heeft het dier onder andere antibiotica en ontwormingsmiddel gegeven.

De zeehond is in quarantaine geplaatst. De dierverzorgers waren echter verheugd dat de zeehond meteen ging zwemmen en twee haringen opat toen hij zijn verblijf betrad.

Als het dier is aangesterkt, wordt het weer teruggezet in de Waddenzee.