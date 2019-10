De wolvin die in 2017 een tocht door Nederland aflegde en zich daarna in het Belgische Noord-Limburg vestigde, is "kwaadwillig" omgebracht, vreest het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Het ANB gaat ervan uit dat de wolvin Naya dood is, nu het dier al maanden niet meer is gezien en ook na een intensieve zoektocht niet is gevonden. De wolf werd voor de zomer voor het laatst gezien en was toen drachtig. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het dier.

Het mannetje waarmee de wolvin samenleefde, is nog wel in leven en wordt ook geregeld gezien op wildcamera's.

Volgens het ANB leefde de wolvin in een ontoegankelijk gebied "waar niemand zich in principe mocht bevinden". Als de wolf inderdaad om het leven is gebracht, dan was de actie volgens het agentschap "goed voorbereid door professionals".

"Het valt aan te nemen dat als de wolvin werd omgebracht, de plegers van het misdrijf opzettelijk het nestelgebied van de wolvin zijn binnengedrongen om daar gericht en opzettelijk de wolvin met haar welpen op het nest te gaan zoeken en ze daar te doden", schrijft het agentschap.

Mannetjeswolf nog wel in het gebied

Het ANB meldt dat de mannelijke wolf zich nog in het gebied bevindt en dat het er niet op lijkt dat het dier uit Noord-Limburg weggaat. "Experts gaan ervan uit dat de kans groot is dat er snel opnieuw een koppel wolven zich zal settelen."

Net als in Nederland leidt de terugkeer van de wolf in België tot veel discussie. Natuurliefhebbers zijn er blij mee, maar boeren - en dan met name schapenhouders - vrezen dat hun vee wordt aangevallen door het roofdier.

Geen aanvallen op schapen meer in Nederland

In Nederland leven momenteel drie volwassen wolven, waarvan er twee een paar vormen. Dat paar kreeg in het voorjaar jongen. Vermoedelijk zijn dat er vijf.

Sinds de drie volwassen wolven zich in Nederland hebben gevestigd - daarvan wordt gesproken als ze minstens een half jaar aaneengesloten in hetzelfde gebied leven - is er voor zover bekend geen vee meer door wolven aangevallen.