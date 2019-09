Natuurcentrum Ecomare op Texel is maandag overspoeld met condoleances naar aanleiding van de dood van de 45-jarige zeehond Bram. Per e-mail en via sociale media hebben een paar honderd mensen al hun medeleven betuigd en herinneringen aan Bram gedeeld.

Dat heeft een woordvoerder van Ecomare maandag gemeld. "Bram heeft in de afgelopen vier decennia op veel mensen diepe indruk gemaakt", laat ze weten.

Haar verzorgers lieten Bram afgelopen vrijdag inslapen; zij had diverse ouderdomskwalen. Met haar 45 jaar was Bram een uitzonderlijk oude zeehond, maar niet de oudste die Nederland ooit kende.

Deze titel blijft op naam van Else te staan, die in 2011 op 53-jarige leeftijd overleed in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Bram was nieuwsgierig en eigenwijs

De grijze vrouwelijke zeehond verbleef sinds 1974 bij Ecomare. Haar verzorgers omschrijven Bram, waarvan iedereen vanwege het grote hoofd eerst dacht dat het een mannetje was, als "nieuwsgierig en eigenwijs". "Bram had een heel eigen karakter".

Bram woog 135 kilo en was de dominantste in de groep grijze zeehonden. Ze hoefde haar dominantie de laatste jaren niet meer te bewijzen; haar groepsgenoten betwistten haar positie niet. De laatste tijd ging haar gezondheid hard achteruit.

Uiteindelijk hebben de dierverzorgers in overleg met de dierenarts moeten constateren dat ze 'op' was. Bram is ingeslapen in haar favoriete bassin, laat Ecomare weten.