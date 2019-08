De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Apeldoorn een brandend konijn gevonden. Het dier had zoveel brandwonden dat later besloten is om het konijn in te laten slapen, schrijft de politie op Facebook.

Agenten reden rond 1.00 uur 's nachts op de Woudhuizermark in Apeldoorn toen zij midden op de weg een kleine brand zagen. Nadere inspectie wees uit dat de brandhaard nog bewoog, waarop zij het vuur uitsloegen. Later bleek dat het leven van het konijn niet meer te redden was.

"Wilde je van het konijn af? Maakte hij te veel rotzooi?", vroegen de agenten zich af. "Had je het konijn dan niet beter ergens anders kunnen aanbieden? Of heb jij geen gevoel? Deed het je dan helemaal niks? Wij zijn in ieder geval ontzettend kwaad."



De politie vraagt mensen die het konijn herkennen of meer over het voorval weten contact op te nemen.