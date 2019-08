De handel in exotische zoogdieren in Nederland bloeit en kan nog verder groeien, blijkt maandag uit een nieuw onderzoek van Stichting AAP. In drie maanden tijd ontdekte de stichting dat 55 exotische diersoorten vooral online worden verkocht.

Zo is het in Nederland legaal om een zebra te kopen en te houden, terwijl dit dier een heel ruim verblijf in de buitenlucht nodig heeft om optimaal te leven.

Als iemand een exotisch dier aanschaft, is er een risico dat diegene de verzorging niet aankan en het dier moet afstaan. Opvangcentra zoals die van Stichting AAP kunnen echter niet al deze dieren huisvesten.

Niet alle exotische dieren zijn legaal om te houden. Zo is de verkoop van primaten (alle apen en halfapen) verboden, maar uit het onderzoek blijkt dat onder meer kapucijnapen en dwergzijdeapen worden aangeboden.

Indische mangoeste kan ecosystemen verstoren

Ook de Indische mangoeste (klein roofdier op de foto) is in Nederland te koop, terwijl dit dier als invasief wordt beschouwd. De mangoeste maakt jacht op verschillende diersoorten en kan daardoor ecosystemen verstoren. Het is daarom onder Europese wetgeving verboden dit dier te bezitten.

Stichting AAP pleit voor het opstellen van een zogeheten positieflijst, waarop staat hoe geschikt een bepaald dier is om in huis te nemen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een beoordelingssysteem om deze lijst mogelijk te maken.

Meeste dieren aangeboden op internet

De meeste dieren worden op internet aangeboden. AAP onderzocht de verkoop op Marktplaats en Facebook. 39 van de 55 diersoorten werden aangeboden op Marktplaats. Veertien soorten werden aangeprezen op Facebook.

Op twee huisdierenbeurzen, een voor reptielen en een voor exotische dieren, konden geïnteresseerden zeventien verschillende exotische soorten aanschaffen. Dit aantal kan in werkelijkheid nog hoger zijn, omdat sommige dieren besteld zijn en niet zichtbaar waren op de beurs.

Twee dierenwinkels in Utrecht en Bussum verkochten in totaal veertien soorten. In de dierenwinkels deden verkopers wel meer moeite om klanten in te lichten over de behoeften van de dieren en de benodigde verzorging. Dit kwam op het internet en op de beurzen minder voor.