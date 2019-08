Nederland is geen geschikt leefgebied voor de lynx, maar wel voor de goudjakhals. Tot die conclusie zijn onderzoekers gekomen, meldt Nature Today donderdag. Een gebrek aan grote, onafgebroken stukken bos maken Nederland ongeschikt voor de lynx. Het dier is bezig aan een opmars vanaf de Balkan naar Midden-Europa.

De lynx komt al voor in de Eifel in Duitsland en begin 2016 werd de goudjakhals al waargenomen op de Veluwe.

Op de Veluwe zouden vier vrouwtjeslynxen en één mannetjeslynx kunnen leven, maar volgens de onderzoekers zijn dat te weinig dieren voor een "duurzame populatie".

Ongeveer 1.000 vierkante kilometer aan Nederlands bos is geschikt als leefgebied voor de lynx. Maar aangezien veel van deze stukken natuur versnipperd zijn en niet aan elkaar grenzen, zijn die gebieden niet groot genoeg voor de lynx.

In Nederland is wel voldoende ruimte voor de goudjakhals. Er is plek voor zo'n zesduizend dieren, concluderen de onderzoekers. Vijftienhonderd gebieden zijn geschikt voor de hondachtige en doorgaans leven vier goudjakhalzen in een territorium. Het is voor de goudjakhals belangrijk dat een gebied zo min mogelijk verstedelijkt is.

De wolf gaat er echter voor zorgen dat het aantal goudjakhalzen veel lager uitvalt dan die zesduizend. Wolven staan niet toe dat een goudjakhals in hun territorium leeft en jaagt.