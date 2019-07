De populatie Bengaalse tijgers in India is in de afgelopen vijftien jaar meer dan verdubbeld, stelt de Indiase premier Narendra Modi maandag. Volgens hem is het een "historische prestatie".

Het land zet zich sinds 1970 al in voor het behoud van de met uitsterven bedreigde diersoort. Vijftien jaar geleden waren er nog zo'n veertienhonderd tijgers, nu zijn het er bijna drieduizend.

Het doel van India was om in 2022 de tijgerpopulatie te verdubbelen. Het land houdt elke vier jaar een telling, zo bleek in 2014 dat er 2.226 Bengaalse tijgers waren.

Het dier wordt door de mens uit natuurgebieden en bossen verdreven. Het enorme aantal inwoners dat India telt is daarmee de grootste vijand van de tijger in het land. In natuurparken wordt hard gewerkt om de populatie uit te breiden.