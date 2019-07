De grote teek die op 13 juli werd gevonden in Drenthe, is inderdaad een hyalommateek, ook wel 'reuzenteek' genoemd, meldt het RIVM woensdagochtend na de spinachtige te hebben onderzocht. De hyalommateek kan het Krim-Congovirus overdragen, maar de in Drenthe gevonden teek droeg dat virus niet bij zich.

Wel was de gevonden hyalommateek drager van een bacterie die vlekkenkoorts kan veroorzaken. De kans is echter klein dat het dier een bacteriële infectie veroorzaakt, meldt het RIVM. Bovendien is vlekkenkoorts goed te behandelen met antibiotica.

De hyalommateek wordt 'reuzenteek' genoemd, omdat die bijna twee keer zo groot is als een schapenteek, de soort die in Nederland voorkomt. Het lijf van de 'reuzenteek' is 5,7 millimeter lang, terwijl het lijf van de schapenteek slechts 3,2 millimeter meet.

De teek is waarschijnlijk met trekvogels uit Afrika of het Middellandse Zeegebied meegereisd naar Nederland. Daar heeft de teek, een vrouwtje, de vogel vermoedelijk losgelaten. Daarna werd ze gevonden in het Drentse Odoorn.

Het is de tweede keer dat dit jaar een hyalommateek is aangetroffen in Nederland. De eerste 'reuzenteek' werd begin juli gezien in de Achterhoek. Op beide plekken zijn geen andere hyalommateken aangetroffen.

Krim-Congovirus kan tot bloedingen leiden

Het Krim-Congovirus, wat de teek dus niet bij zich droeg, kan leiden tot koorts, braken, diarree, een vergrote lever en bloedingen. Het virus kan volgens het RIVM ook dodelijk zijn. Van de vijftig 'reuzenteken' die sinds 2012 in Noordwest-Europa zijn gevonden, was geen enkel exemplaar drager van het Krim-Congovirus.

De hyalommateek gaat actief op zoek naar een mens of dier om bloed te drinken. De schapenteek doet dat niet en blijft passief wachten tot een gastheer langskomt.

'Reuzenteek' rent naar gastheer toe

De maximale afstand waarop een 'reuzenteek' een gastheer kan waarnemen, varieert van 3 tot 9 meter. De spinachtige rent vervolgens zelf naar de gastheer toe. Zo'n achtervolging kan de teek ruim tien minuten volhouden over een afstand van 100 meter.

Het RIVM adviseert mensen die in de natuur zijn geweest zichzelf te controleren op de aanwezigheid van teken. Als een teek zich inderdaad heeft vastgezogen in het lichaam, dan moet die worden verwijderd met een pincet of tekenverwijderaar.