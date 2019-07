Voor de kust van Noord-Holland zijn vrijdagochtend "tien tot twintig" tuimelaardolfijnen gezien, meldt SOS Dolfijn. De waarnemingen zijn gedaan door vogelaars langs de kust.

Volgens SOS Dolfijn gaat het om een "gemengde" groep, waarin zowel jonge als volwassen dieren zwemmen.

De dolfijnen werden vrijdagochtend rond 7.00 uur voor het eerst gezien, voor de kust van Camperduin. Een uur later waren ze in noordelijke richting gezwommen en waren ze te zien voor de kust van Sint Maartenszee.

Rond 11.00 uur zwommen de tuimelaars nabij het Marsdiep, voor de kust van Den Helder. Ze zwommen op dat moment 50 tot 100 meter uit de kust.

"Dat klinkt zorgwekkend dichtbij, maar dat is het niet", legt SOS Dolfijn-woordvoerder Annemarie van den Berg uit. "Het is daar vrij diep, omdat daar een vaargeul ligt."

Van den Berg noemt het "niet alledaags" dat een groep tuimelaars voor de Nederlandse kust zwemt, maar reden tot paniek is er niet. "De dieren zijn actief en ze komen voor in de Noordzee, alleen zwemmen ze niet vaak voor de Nederlandse kust."

Tuimelaars zijn de Waddenzee in gezwommen

Jeroen Hoekendijk, marien bioloog van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), besloot na de eerste waarneming vanaf Texel naar het vasteland te gaan.

"Er stonden veel mensen op de dijk te kijken. Ik heb de dolfijnen gevolgd en uiteindelijk zwommen ze de Waddenzee in", zegt Hoekendijk. "Ze waren op een gegeven moment zelfs zichtbaar voor de passagiers van de veerboot naar Texel."

Volgens Hoekendijk gebeurde het in het eerste deel van de twintigste eeuw "best vaak" dat tuimelaars de Waddenzee in zwommen. "Ze gingen dan achter haring aan. Na de aanleg van de Afsluitdijk is dat eigenlijk niet meer gebeurd. In 2004 was er nog een soortgelijke gebeurtenis, maar het gebeurt dus zeer zelden."