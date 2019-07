Een man uit de noordoostelijke staat Assam in India heeft donderdag een slapende tijger in zijn bed aangetroffen. Het dier was uit het nationale park Kaziranga gevlucht vanwege hevige overstromingen, waarbij al 92 dieren zijn omgekomen.

De tijger was eerder gezien bij een snelweg vlak buiten het park. Vanwege de drukte zocht de tijger waarschijnlijk een rustige slaapplek om een dutje te doen, meldt de Indiase natuurorganisatie Wildlife Trust of India (WTI). Dit leidde tot grote schrik bij de man die het dier aantrof.

De tijger liep vroeg in de ochtend het huis binnen en heeft waarschijnlijk de hele dag in bed gelegen. Rathin Barman was deel van de groep die de tijger terug naar de jungle begeleidde. "Niemand heeft de tijger wakker gemaakt, wat het makkelijk maakte om haar terug te brengen", zegt hij tegen de BBC. Aan het einde van de middag liep het dier weer terug in de richting van het bos.

De staten Assam en Bihar worden al langere tijd geteisterd door overstromingen. Ze kostten al meer dan honderd mensen het leven, en zorgden ervoor dat miljoenen mensen moesten verhuizen. Ook andere landen in Zuid-Azië worden geteisterd door moessonregens. Nepal, Bangladesh en Myanmar kampen ook met enorme wateroverlast. Daarbij zijn meer dan honderd doden gevallen.