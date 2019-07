De politie Rotterdam heeft donderdagmiddag een eend met een pijl in zijn lijf aangetroffen. De eend liep bij de Professor Poelslaan in Rotterdam.

Het is de tweede keer in een week dat in de wijk een eend met een pijl in de borst is aangetroffen. De politie dacht in eerste instantie dat het om dezelfde eend ging, maar dat bleek niet het geval.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen die personen met wapens zien die pijlen af kunnen schieten, wordt verzocht 112 te bellen.

De dierenambulance heeft de eend opgevangen en zal die verder verzorgen.