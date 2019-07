De in Irak verwaarloosde leeuw Simba is "tot rust gekomen" na zijn aankomst in Nederland, meldt Stichting Leeuw zaterdag. De opvang voor grote katachtigen in Anna Paulowna zorgt sinds vrijdag voor het dier.

Simba, die naar schatting ongeveer twee jaar oud is, is vrijdag met het vliegtuig naar Maastricht gebracht. Daarna is hij vervoerd naar zijn tijdelijke onderkomen in Noord-Holland.

De stichting laat op Facebook weten dat het dier de nacht goed is doorgekomen. "Meteen na aankomst in onze quarantaineruimte is hij zich uitgebreid gaan wassen en kwam hij duidelijk tot rust." Volgens de verzorgers is Simba in "redelijke conditie", maar heeft hij geen spieren kunnen opbouwen door zijn leven in kleine ruimtes.

Het dier werd ruim een half jaar geleden in een wijk van Bagdad te koop aangeboden. Nederlanders die in de stad werkzaam waren, schakelden de Iraakse autoriteiten in. Die namen het dier in beslag en gaven hem volgens Stichting Leeuw een "tijdelijk maar veel beter onderkomen".

De opvang waar de Nederlanders contact mee hadden gezocht, werkte vervolgens met de lokale autoriteiten samen om Simba naar Nederland te krijgen. De verhuizing is mede dankzij donaties mogelijk gemaakt.

Leeuw Simba werd verkocht in een Iraakse wijk. (Foto: ANP)

Nog geen beeld van gezondheid Simba

Over de toestand van Simba is volgens de stichting nog weinig te zeggen. "In de komende weken zullen de verzorgers proberen het vertrouwen te winnen en een goed beeld te krijgen van zowel de fysieke als mentale staat waarin Simba verkeert."

Simba krijgt in Anna Paulowna tijd om aan te sterken. Het is de bedoeling dat hij na verloop van tijd wordt overgebracht naar een reservaat in Zuid-Afrika. Stichting Leeuw probeert zo veel mogelijk dieren terug te plaatsen in hun land van herkomst.

Stichting Leeuw wil Simba later naar Zuid-Afrika brengen. (Foto: ANP)