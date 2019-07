Voor de tweede keer in een week tijd is een dwergvinvis aangespoeld op de Wadden. Woensdag werd duidelijk dat een dag eerder een dwergvinvis was aangespoeld op Schiermonnikoog. Maandag was er al een dwergvinvis aangespoeld op Texel.

De laatste keer dat voor deze week een dwergvinvis aanspoelde op de Nederlandse kust was in november 2017.

Ook toen spoelden er kort achter elkaar drie walvissen aan. De eerste was ook op Texel, de tweede op het strand van Zandvoort en de derde op Neeltje Jans.

Volgens Annemarie van den Berg, woordvoerder van SOS Dolfijn, is het "bijzonder" dat twee dwergvinvissen kort achter elkaar aanspoelen op de Nederlandse kust. "Zo vaak gebeurt dat niet." Sinds de eerste melding van een aangespoelde dwergvinvis in 1862 in Amsterdam strandden er ruim veertig op de Nederlandse kust.

De op Schiermonnikoog aangespoelde dwergvinvis is al flink ontbonden. De kop is van het dier af en volgens Annemarie van den Berg, woordvoerder van SOS Dolfijn, moet het dier al "enkele weken tot enkele maanden" in het water hebben gelegen.

De walvis die maandag op Texel aanspoelde verkeerde nog in betere staat. Dat dier is voor verder onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht, iets wat met de dinsdag aangespoelde walvis niet gaat gebeuren.

De dwergvinvis die maandag op Texel aanspoelde (Foto: Ecomare)

'Wellicht draagt westenwind bij aan hoge aantal strandingen'

Van den Berg heeft geen directe verklaring voor het kort achter elkaar stranden van twee walvissen. "We zien momenteel ook een piek in het aantal bruinvisstrandingen, de walvissoort die het meest in de Noordzee voorkomt. We hebben veel westenwind gehad, wellicht dat dat bijdraagt aan het hoge aantal strandingen."

De aangespoelde dwergvinvissen waren nog jong en enkele meters lang. Een volwassen dier wordt gemiddeld 8 meter lang en leeft in de Noordzee.

Voor de Nederlandse kust worden de baleinwalvissen, die van kril en plankton leven, niet vaak gezien. "De dwergvinvis komt wat noordelijker veel voor. Ter hoogte van de Doggersbank worden ze vaak gesignaleerd", aldus Van den Berg.