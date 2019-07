De toestemming voor orka Morgans verhuizing naar een Spaans dierenpark blijft overeind, oordeelt de Raad van State woensdag. Het dier werd eind 2011 overgebracht naar Tenerife, nadat ze een jaar eerder ernstig verzwakt werd aangetroffen in de Waddenzee en vervolgens naar het Dolfinarium in Harderwijk werd gebracht.

De toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleeker gaf toestemming voor de verhuizing door een zogenoemd EG-certificaat af te geven. Verschillende dieren- en natuurorganisaties kwamen toen al in verzet.

Stichting Free Morgan Foundation stelt nu dat de orka onder valse voorwendselen naar Loro Parque is verhuisd. Daar voert ze sindsdien dagelijks shows op. Morgan beviel vorig jaar van een kalf, wat volgens de actiegroep eveneens bewijs is voor het schenden van de voorwaarden voor de toestemming die gegeven is, omdat Morgan gebruikt zou worden voor onderzoek en onderwijs.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State benadrukt dat er geen afspraken gemaakt zijn over de mogelijke voortplanting van de orka. "De Europese verordening waarop de overbrenging van Morgan is gebaseerd, verbiedt wél dat een dier verkocht of gekocht wordt als het bestemd is voor fokdoeleinden en daarvoor geen toestemming is gegeven."

Daarnaast wordt benadrukt dat de commerciële activiteiten met orka Morgan niet in de weg staat van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van Loro Parque.

Orka Morgan woont sinds eind 2011 in dierenpark Loro Parque. (Foto: EPA)

Raad van State noemde besluit in 2014 ook juist

De Raad van State oordeelde in 2014 al dat toenmalig staatssecretaris Bleeker juist had gehandeld, omdat er geen realistisch en bevredigend alternatief zou zijn geweest. Bij dit besluit is rekening gehouden met de manier waarop orka's in het wild leven.

"De familiegroep van Morgan is niet getraceerd en ze behoort tot een orkasoort met een strikt sociale structuur", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak destijds. "Ook is Morgan jong en is niet zeker dat zij in haar eigen voedselbehoefte zal kunnen voorzien."

Morgan kon vanwege de beperkte ruimte niet in het Dolfinarium blijven. Het zeezoogdierenpark had besloten haar te verhuizen naar Tenerife, omdat terugkeer naar zee volgens zeven experts niet mogelijk was.

De orka werd in juni 2010 gesignaleerd in de Waddenzee. Toen bleek dat ze vanwege haar gezondheid niet direct terug naar de Noordzee gebracht kon worden, is ze naar het Dolfinarium gebracht. Ze was toen tussen de 18 en 24 maanden oud.

Orka Morgan vlak na aankomst in het Dolfinarium. (Foto: ANP)