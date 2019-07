Een Zwitserse rechter heeft een haan een kraaiverbod opgelegd tussen 22.00 uur en 8.00 uur. Het dier kraait tussen de 14 en 44 keer per uur, zowel overdag als 's nachts, schrijft Het Laatste Nieuws.

Op zondagochtenden moet het beest nog een uur langer zijn snavel houden. De rechtszaak was aangespannen door een buurtbewoner die door het geluid moeilijk kon slapen. Een deurwaarder voerde een geluidsmeting uit terwijl hij op 15 meter van het dier stond en concludeerde dat de haan zo'n 84 decibel aan gekraai produceert.

Gevraagd was om de kippenren, die illegaal gehouden wordt in een garage, af te breken. De rechter ging daar niet in mee, maar bepaalde wel dat de eigenaar de haan op tijden waarin hij niet mag kraaien, in het donker moet houden.

Daarnaast moet de garage geluidsbestendiger worden. De overige tien kippen van de eigenaar mogen van de rechter blijven kakelen.

Haan Maurice aangeklaagd in Frankrijk

Ook in Frankrijk startte deze week een rechtszaak tegen een haan die te luid kraait, in de stad Rochefort, ten noorden van Bordeaux. Daar zou haan Maurice te vroeg en te vaak te horen zijn volgens een gepensioneerd koppel.

De zaak leidt tot veel ophef in het land, met name onder bewoners van het platteland. Zij vinden dat "politici alles beslissen en nu ook gaan bepalen hoe luid een haan mag kraaien". Daarnaast zou men ook de geluiden op het platteland, ondanks dat het er stiller is dan in de stad, moeten verdragen.

Uitspraak in die rechtszaak volgt op 5 september.