De amazonemier is voor het eerst in veertien jaar weer waargenomen in Nederland, meldt EIS Kenniscentrum maandag via Nature Today. De slavenhoudende insectensoort is afgelopen maand gezien in Noord-Brabant.

De dieren werden gevonden door twee personen die kevers aan het inventariseren waren. Zij troffen de amazonemieren aan in het Nederlandse gedeelte van het natuurgebied De Plateaux.

Het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden heeft vervolgens twee nesten gelokaliseerd. Op verschillende plekken in het land wordt sinds 2016 gezocht naar nesten, zodat deze beschermd kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Noord-Brabant.

De amazonemieren leefden eerder ook op de droge zandgronden van Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. "De afgelopen decennia is de soort nog maar op enkele plekken waargenomen en na 2000 leek alleen nog maar een populatie te zijn op De Plateaux", aldus EIS Kenniscentrum.

Amazonemier gebruikt renmieren als slaven

De insectensoort is lastig waar te nemen, omdat ze veelal onder de grond leven. Opvallend aan de amazonemier is dat ze leven in nesten van renmieren, die ze gebruiken als slaven. Amazonemieren komen enkel een paar keer per jaar uit de nesten om nieuwe slaven te zoeken.

De amazonemierwerksters vormen dan een lange colonne en plunderen een nabijgelegen nest van een renmiersoort. Ze nemen werksterpoppen mee naar hun eigen nest, waar de poppen door de al aanwezige renmieren worden verzorgd. Een amazonemierkoningin baart vanwege de slaven zelf maar weinig werksters.