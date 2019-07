Een poolvos heeft vorig jaar een onwaarschijnlijke tocht van Noorwegen naar Canada afgelegd. In amper 76 dagen tijd liep het beest ruim 3.500 kilometer, melden Noorse onderzoekers die het jonge vrouwtje volgden met een gps-zender.

Het dier vertrok op 26 maart vanaf Spitsbergen, ten noorden van Noorwegen, en kwam 1 juli aan op Ellesmere-eiland in de Noordelijke IJszee bij Canada. In vier maanden liep de vos in totaal 4.414 kilometer. In februari stopte de gps-zender met het sturen van signalen.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een poolvos geregistreerd wordt die zich zo snel verplaatst, aldus het onderzoeksrapport. Daarnaast zou het de eerste keer zijn dat een poolvos de afstand tussen beide continenten overbrugt.

Onderzoeker Eva Fuglei kon niet geloven wat ze zag. Aanvankelijk dacht haar team dat de halsband was kwijtgeraakt en was meegenomen door een boot. "Maar geen enkele boot gaat zo ver het ijs op, dus moest het wel de vos zijn", aldus Fuglei.

De vos liep zo'n 46 kilometer per dag, met uitschieters tot 155 kilometer per dag. Hoe het nu gaat met het dier, is onbekend.