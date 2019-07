Een onlangs ontdekte springspin die opvalt door zijn zwart-witte kleuring is vernoemd naar de in februari overleden modeontwerper Karl Lagerfeld.

De springspin is door drie wetenschappers ontdekt in Australië. Zij publiceerden erover in het wetenschappelijke tijdschrift Evolutionary Systematics. Het is een nieuwe variant van de Jotus-soort, onderdeel van de springspinnenfamilie, die nu de naam Jotus karllagerfeldi draagt.

De vijf millimeter grote spin met zijn borstelige lijfje en poten valt op door zijn ingetogen uiterlijk, en wijkt daarmee af van zijn kleurrijke soortgenoten. De ontdekkers vergelijken de kleurstelling met de iconische stijl van Lagerfeld, met zijn witte haar en hoge kentkraag die contrasteren met zijn zwarte zonnebril en pak. "Wij associëren bijvoorbeeld de zwarte uiteindes van de poten met de zwarte handschoenen die Karl Lagerfeld altijd droeg", aldus onderzoeker Danilo Harms.

Modeontwerper en stijlicoon Karl Lagerfeld overleed op 19 februari, hij is 85 jaar geworden.

Ook een spin vernoemd naar Bob Marley

Springspinnen spinnen geen web, maar gebruiken hun goed ontwikkelde zicht om hun hun prooien te bespringen. De ogen reflecteren in het donker als er licht op valt.

In 2017 heeft het team ook al een aparte naam mogen geven aan een waterspin die zijn habitat heeft in het getijdengebied van de Australische kust. Naar aanleiding van het nummer Hight Tide or Low Tide van Bob Marley heet die spin nu Desis bobmarleyi.