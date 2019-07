Het Frans Hals Museum in Haarlem toont vanaf dinsdag zes kunstwerken die gemaakt zijn door apen uit de dierentuinen Blijdorp en ARTIS. Onder de creaties van de dieren is het 1,5 meter lange schilderwerk waarmee chimpansee Mano in 1966 het Polygoonjournaal haalde. Ook is er krabbelwerk van kinderen te zien.

De apen- en kinderkunst maakt deel uit van de expositie Virtuoos! Israels tot Armando, die vanaf dit weekeinde door publiek te bezoeken is.

"In de tentoonstelling proberen we te voorkomen dat er te makkelijk gesuggereerd wordt dat een aap of kind ook zomaar virtuoos kan schilderen", vertelt een woordvoerder van het museum.

De werken van de apen komen uit de collectie van Ignace Schretlen, onder meer auteur van Kijk op krabbels; krabbels van mensapen.