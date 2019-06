De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in Lelystad een Aedes flavopictus aangetroffen. Deze exotische mug is nog nooit eerder buiten Japan en Korea waargenomen.

Het dier is op 12 juni gevonden in een muggenval bij een bedrijf, zo is woensdag bekendgemaakt. Uit voorzorg worden bij het bedrijf en in de directe omgeving maatregelen genomen tegen alle volwassen muggen en mogelijke broedplaatsen.

De naam en exacte locatie van het bedrijf zijn niet bekendgemaakt. Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) staat de onderneming vanwege eerdere vondsten van exotische muggen bekend als een risicolocatie. De NVWA houdt er daarom toezicht.

Er wordt nog onderzocht hoe het insect in Nederland is beland. Van andere exotische muggen, waaronder de Aziatische tijgermug, is bekend dat ze via internationale transporten in Nederland terechtkomen.

Mug niet betrokken bij uitbraak ziekte

De Aedes flavopictus is op meerdere vlakken te vergelijken met de Aziatische tijgermug, maar is in tegenstelling tot de soortgenoot nooit betrokken geweest bij de uitbraak van een infectieziekte.

Vanwege het beperkte verspreidingsgebied lijkt de Aedes flavopictus minder invasief dan de Aziatische tijgermug. Om die reden vindt de minister het te vroeg om het insect als invasief te kwalificeren.

"Ik ben terughoudend om op basis van een enkel individu deze soort voor te stellen als nieuwe vector en aan te wijzen voor bestrijding door middel van een ministeriële regeling", schrijft Bruins in een brief aan de Tweede Kamer.

De overheid wil de vestiging van invasieve exotische muggen die mogelijk ziektekiemen kunnen overbrengen voorkomen. Om die reden staan muggenvallen op verschillende locaties in het land, bijvoorbeeld in veilinghallen en bij risicobedrijven. Er zijn nu in Nederland geen ziekten die door muggen kunnen worden verspreid.