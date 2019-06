De zeehond die zondag in de Amsterdamse Amstel werd gezien is hoogstwaarschijnlijk een ringelrob, concluderen Zeehondencentrum Pieterburen en de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ). Dit is een soort die van nature niet in Nederland, maar in het Noordpoolgebied voorkomt.

Het zeehondencentrum en de EHBZ roepen mensen op om het dier niet op te jagen en zijn locatie door te geven als ze hem zien. Het dier kan eventueel bezwijken door de hoge temperaturen in Nederland.

De twee instellingen hopen het dier op te vangen en na controle weer terug te brengen naar zijn natuurlijke leefomgeving.

Ringelrobben worden zelden waargenomen in Nederland. In 2015 werd ook een ringelrob aangetroffen in de grachten van Utrecht.

Het is nog onbekend hoe de ringelrob terecht is gekomen in de Amsterdamse Amstel.