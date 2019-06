Een zeehond zwom zondag door de Amstel in Amsterdam. Het dier werd eerder op de dag voor het eerst gespot bij de Tolhuissluis in de De Kwakel (Noord-Holland) en gevangen door de brandweer, meldt de politie.

In overleg met Zeehondencentrum Pieterburen werd vervolgens besloten om de zeehond los te laten in de richting van Uithoorn, zodat het dier op eigen kracht terug kon zwemmen naar de Noordzee.

Zondagmiddag werd de zeehond rond 16.00 uur gezien ter hoogte van de Utrechtsebrug in Amsterdam, meldde AT5. Daar trok het dier veel bekijks.

Hoe de zeehond helemaal bij De Kwakel terecht is gekomen en om welke soort het gaat is niet bekend. De meest voorkomende zeehond in Nederland is de gewone zeehond. De grootste populatie in ons land bevindt zich in het Waddengebied.

Volgens het zeehondencentrum is het zeldzaam dat zeehonden zich in zoet water begeven, maar het is in het verleden al een aantal keer voorgekomen. De vreemdste plek waar tot nu toe een zeehond is opgedoken is waarschijnlijk in de gracht in Utrecht.