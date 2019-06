De verkiezing voor de lelijkste hond ter wereld is dit jaar gewonnen door Scamp the Tramp. De kleine hond met dreadlocks is een mix van verschillende rassen.

De hond en zijn baasje Yvonne Morones komen uit Santa Rosa, een stad in de Amerikaanse staat Californië. De competitie werd gehouden in een nabijgelegen plaats.

De viervoeter wordt door Moronos liefkozend "rastafarihond" genoemd vanwege zijn grijze dreadlocks. "Die blijven vanzelf ontstaan", verklaart ze. "Hoe vaak we ook naar de trimsalon gaan." Opvallend genoeg groeien de zwarte haren van de hond niet.

Het zijn allemaal kenmerken die opvielen bij de juryleden. Met de jaarlijkse wedstrijd vieren de organisatoren dat alle honden speciaal en uniek zijn, ook als ze er een beetje ongewoon uitzien. Er wordt daarnaast aandacht gevraagd voor dieren in het asiel.

Scamp the Tramp was ook ooit een asielhond. Inmiddels woont hij al zeker zeven jaar bij Morones. De oud-straathond is tegenwoordig vrijwilliger in een ouderencentrum, waar hij onder meer modelstaat voor ouderen die graag tekenen. Ook is hij leeshond op een basisschool.

Scamp the Tramp is de 31e winnaar van de competitie. (Foto: AFP)

Competitie al 31 keer gehouden

Scamp the Tramp is de 31e hond die de titel van lelijkste hond ter wereld heeft gekregen. Onder de achttien andere kandidaten zaten een naakthond met asymmetrisch gezicht en een chihuahua met beschadigde oren en hangende tong.

Vorig jaar ging de prijs naar de Engelse bulldog Zsa Zsa. De negenjarige viervoeter met zeer lange tong overleed enkele weken later in haar slaap.